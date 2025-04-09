Иран впервые передал боевикам ракеты, способные долететь до Европы

Иран впервые поставил шиитским группировкам в Ираке, своим союзникам, ракеты класса «земля—земля» большой дальности. Некоторые из них могут быть использованы для нанесения ударов по объектам на территории ЕС, пишет The Times со ссылкой на источники.

Источник отметил, что оружие было передано на прошлой неделе, поставку организовал Корпус стражей исламской революции.

Также иракским группировкам были переданы ракеты меньшей дальности, пояснил собеседник издания.

По данным газеты, аналитики предполагали, что Тегеран, на фоне просьб президента США Дональда Трампа о роспуске группировок в Ираке, сократит поддержку союзников.

Власти республики поступили наоборот — увеличили объемы военной помощи и расширили номенклатуру поставляемых вооружений, уточнили журналисты.