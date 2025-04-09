ВМС США получили новую «Вирджинию» с «Томагавками»

Военно-морские силы (ВМС) США получили новую атомную подводную лодку (АПЛ) Iowa класса «Вирджиния», которая может нести крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»). Об этом сообщает Defense News.

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Подлодка длиной 115 метров, которую построила компания General Dynamics Electric Boat, может погружаться на глубину около 250 метров. АПЛ развивает скорость более 40 километров в час.

В пресс-релизе ВМС США отметили, что Iowa получила просторную шлюзовую камеру для водолазов и реконфигурируемый торпедный отсек. АПЛ может нести необитаемые подводные аппараты.

Iowa стала 24-м кораблем серии и шестой подлодкой модификации Block IV. АПЛ несет 12 ракет Tomahawk в револьверных пусковых установках.

В марте американское издание The National Interest писало, что российские дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка», которые вооружены ракетами «Калибр», — одни из лучших в мире. Эти корабли отличаются сниженной заметностью.