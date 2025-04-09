Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов будет командовать отрядом «Шторм Z». Об этом «Коммерсанту» источник в силовых структурах.

9 апреля о принятом решении направить генерала в зону проведения специальной военной операции сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Собеседник издания напомнил, что уголовное преследование лиц, вступивших в «Шторм Z» будет прекращено после завершения боевых действий или при получении государственных наград.

Генерал-майор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). В свою очередь, в Минобороны сообщили, что поддержали ходатайство о направлении Попова в зону СВО.

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу и разрешить ему отправиться в зону СВО. Адвокат военачальника Сергей Буйновский объяснил, что Минобороны решило заключить контракт с его подзащитным. Что известно о возможном освобождении генерала — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны дало добро

Минобороны России решило заключить контракт с находящимся под следствием генерал-майором Иваном Поповым, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Нами совместно с министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Ивана Ивановича [Попова] на СВО», — заявил представитель защиты.

Он добавил, что генерал-майор поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку.

По информации Telegram-канала SHOT, отправить генерала на фронт попросило руководство одной из частей, выполняющих задачи на спецоперации.

Попов будет участвовать в боевых действиях не в качестве рядового штурмовика, а как командир одного из отрядов «Шторм Z», сообщил источник «Коммерсанта». По его словам, такие отряды формируют из заключенных и подследственных. Уголовное преследование заключивших контракты с Минобороны приостанавливают, а после получения государственных наград или завершения СВО прекращают, уточнил источник издания.

Заседание по делу Попова проходит 9 апреля в Тамбовском гарнизонном военном суде. Выслушав обе стороны, по просьбе государственного обвинителя суд объявил о перерыве. После прокурор должен выступить в прениях и запросить для Попова наказание, которое он, по мнению обвинения, заслуживает.

«Бывало и хуже!»

Перед отправкой в СИЗО в марте Иван Попов записал видеообращение. Он раскритиковал правоохранителей, обвинивших его в мошенничестве.

«Я уже не раз сказал, что кто прошел запорожское сражение и харьковский позор (балаклейский), того уже ничем не испугать. Крылатая моя фраза: «Бывало и хуже!» Просто вера в правосудие сегодня закончится, если не поменяют меру пресечения. Все доказательства, которые были представлены государственным обвинителем, просто несостоятельны», — заявлял генерал-майор.

По его словам, следствие располагает лишь ничем не подкрепленным и не доказанным «набором фраз».

«Растоптанное законодательство Российской Федерации и издевательство над конституционным строем нашего государства. Вот все, к чему мы пришли», — отмечал Иван Попов.

Он добавил, что надеяться можно лишь на Бога и президента, «который узнает об этой истории и положит ей конец».

В том же месяце генерал Попов написал открытое письмо Владимиру Путину. Военачальник заявил, что глава государства для него — «нравственный ориентир и образец для подражания», и на его примере он «окончательно понял, что значат легендарные слова: «холодный ум, горячее сердце и чистые руки».

Обвиняемый добавил, что «честно и достойно служил в российской армии» с юношества. Теперь он оказался в тяжелом положении и не понимает, что происходит. Уголовное преследование Попов назвал необоснованным.

«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — написал генерал.

Он попросил Путина разобраться в ситуации и дать ему возможность продолжить службу в армии.

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — подчеркнул Попов.

В Кремле подтвердили, что президент ознакомился с обращением.

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал решение генерала Ивана Попова отправиться из-под стражи на специальную военную операцию (СВО). В разговоре с «Лентой.ру» депутат предположил, что военного отправят на не самый легкий участок фронта.

Депутат обратил внимание, что суд не окончил, а приостановил производство по его делу. То есть генералу еще нужно будет доказать во время боевых действий, что он имеет право на полное помилование, добавил он.

Колесник предположил, что с учетом заслуг суд, скорее всего, приговорил бы Попова к небольшому сроку, а в месте заключения к нему бы относились с уважением, однако генерал принял решение не отсиживаться.

«Для генерала настоящего это позор, конечно, что так получилось, но всякое бывает, человеку свойственно ошибаться. Он выбрал трудный путь, понимая, что он может и не вернуться. Поставят его, конечно, не на самый легкий участок, и он тоже это понимает. Я уважаю его решение. Он поступил как русский генерал. Дай бог ему вернуться искупившим вину и живым», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Депутат Госдумы и журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале прокомментировал с помощью одного арабского слова решение Минобороны РФ об отправке экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на СВО.

«Иншалла», — написал парламентарий.

В переводе с арабского это слово означает «как будет угодно Аллаху».

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