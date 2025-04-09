Бундесвер работает над созданием собственной спутниковой сети

Бундесвер планирует создать собственную спутниковую систему в космосе с тем, чтобы избавиться от зависимости от Starlink. Об этом пишет Handelsblatt.

По данным газеты, первая группировка спутников должна быть отправлена на орбиту до 2029 года.

По оценкам экспертов, стоимость крупной группировки космических аппаратов, способных выполнять различные функции, в том числе, разведывательные, может составить порядка 10 млрд евро.

«Изучаются различные варианты потенциального развития группировки, чтобы удовлетворить растущую потребность в космической разведке с использованием национальных возможностей», — пояснил представитель Бундесвера.

В последние годы роль спутников растет по экспоненте. Вместе с тем, вооруженные силы Германии располагают весьма скромной группировкой: в ее составе всего восемь аппаратов.

Власти ФРГ на протяжении многих лет полагались на спутниковые системы союзников, особенно США. Однако при президенте Дональде Трампе существующие соглашения часто оказываются нестабильными, пояснили аналитики.

Ранее техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, сообщил, что система спутникового интернета Starlink — костяк украинской армии. При ее отключении, добавил он, вся линия фронта со стороны ВСУ рухнет.