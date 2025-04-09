Новейшие "летающие танки" Ми-28НМ громят врага ракетами Х-39

Российские боевые вертолеты новейшей модификации Ми-28 НМ продолжают уничтожать противника, используя легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР, известные также как Х-39.

В Telegram-канале "Бортовой Журнал Военлета" показано, как такой боеприпас ликвидировал объект ВСУ, откуда велось управление беспилотными летательными аппаратами. Попадание пришлось прямо в крышу многоэтажного здания.

Модернизованный "летающий танк" оборудован современными прицельными системами, способными обнаруживать цели в любое время суток на максимальной дальности, и может нести разнообразное управляемое и неуправляемое вооружение.

Что же касается ЛМУР, сообщалось, что в самых новых версиях дальность повышена до двух десятков километров.