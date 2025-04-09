Политолог Евгений Михайлов прокомментировал вывод американских войск из хаба поддержки Украины в польском Жешуве.

Ранее представители Командования армии США в Европе и Африке заявили, что американское правительство приняло решение вывести из обеспечивающего Украину вооружением хаба в Польше свои войска, объяснив такие действия оптимизацией.

Согласно предположениям ряда экспертов, американцы боятся, что в случае провокации со стороны того же НАТО и возникновения определенного напряжения Жешув станет точкой для удара российских военных. Кроме того, американцы действуют в рамках собственных инициатив по осуществлению поддержки Украины. Помощь Евросоюза поступает Украине по другим направлениям – по трассам, по железным дорогам, а Жешув – это база для поставок именно американского оружия. При этом сейчас американцы поставляют Киеву остатки оружия по контрактам, заключенным еще во времена президентства Джо Байдена. А дальнейших поставок через Жешув не будет, там могут остаться только какие-то технические службы, но не более того. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Передислокация американских войск из Жешува является очередным свидетельством того, что действующий президент США Дональд Трамп не заинтересован в дальнейшем оказании военной помощи Украине, добавил эксперт.

«Более того, уже известно, что удары высокоточным американским оружием непосредственно по территории России фактически прекратились. Таким образом, можно говорить о том, американцы постепенно заканчивают свое участие в конфликте. И подтверждает ситуация с Жешувом», - сказал он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что передислокация американских войск из Жешува позитивно скажется на его стране.