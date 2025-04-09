Минобороны сообщило об уничтожении 333 беспилотников ВСУ

333 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над российскими регионами за последние сутки. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, 158 дронов были уничтожены за пределами зоны специальной военной операции (СВО).

Минобороны сообщало, что ночью беспилотники уничтожили над Краснодарским и Ставропольским краями, Северной Осетией, Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областями, Ставропольским краем и Крымом.

Утром БПЛА ликвидировали над Нижегородской областью.

Также оборонное ведомство сообщало, в Краснодарском крае под удары восьми беспилотников попала компрессорная станция «Кореновская», обеспечивающая энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Все атаковавшие дроны были уничтожены средствами ПВО.