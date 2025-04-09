Сразу пять украинских БПЛА заметили над российскими регионами

Сразу пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, украинские беспилотные летательные аппараты сбили системы противовоздушной обороны с 15:05 до 17:40 по московскому времени. Три БПЛА уничтожили над Курской областью, еще два — над Белгородской.

Каких-либо других подробностей произошедшего в оборонном ведомстве не привели.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боя с бойцом Вооруженных сил Украины на границе Белгородской области. На опубликованном ролике видно, что подлетевший дрон сбросил взрывное устройство на украинского солдата, находящегося между дорогой и лесополосой.