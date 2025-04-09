Генерал Попов возглавит отряд «Шторм Z»

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов будет командовать отрядом «Шторм Z». Об этом сообщил «Коммерсанту» источник в силовых структурах.

9 апреля о принятом решении направить генерала в зону проведения специальной военной операции сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Собеседник издания напомнил, что уголовное преследование лиц, вступивших в «Шторм Z» будет прекращено после завершения боевых действий или при получении государственных наград.

Генерал-майор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). В свою очередь, в Минобороны сообщили, что поддержали ходатайство о направлении Попова в зону СВО.