Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ

В ночь на пятницу, 11 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию тремя десятками беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 беспилотников над двумя регионами России. 25 перехватили над Курской областью, еще 5 — над Белгородской.

Днем ранее, 10 апреля, ВСУ выпустили по России шесть беспилотников. Их сбили над Белгородской областью, попытка атаки была предпринята с помощью летательного аппарата самолетного типа.

Утром 10 апреля оборонное ведомство сообщило, что ВСУ за ночь выпустили 42 украинских беспилотника. Под удар попали Брянская, Калужская Курская, Белгородская, Орловская и Московская области, а также Крым.