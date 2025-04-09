Украинский ТЦК пытается отыскать российского космонавта и члена Международной космической станции (МКС) Алексея Зубрицкого, чтобы отправить его на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но не может его найти, потому что мужчина находится в космосе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, Зубрицкий в прошлом военный летчик ВВС Украины, в 2013 году был направлен в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады. После воссоединения Крыма с Россией летчик перешел на службу в ВС РФ.

Затем, в 2018 году, Зубрицкий впервые стал кандидатом в космонавты-испытатели, а 8 апреля текущего года на «ракете Победы» состыковался с МКС.

«Киев о нем вспомнил только в марте этого года: суд назвал его государственным предателем и дезертиром, осудил на 15 лет и велел конфисковать все имущество, оставшееся на территории Украины», — пишет SHOT.

Незадолго до этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил украинским СМИ о необходимости использовать цифровизацию для призыва 30 тысяч новобранцев в месяц. Главком ВСУ указал, что когда процесс будет оцифрован, будет известна информация о нахождении всех украинских граждан.