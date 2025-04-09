На Украине захотели мобилизовать находящегося на МКС космонавта

Территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) ищет российского космонавта Алексея Зубрицкого для его отправки на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом и том, что он находится сейчас на Международной космической станции (МКС), сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

По их информации, Зубрицкий ранее был военным летчиком Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. В 2013 был отправлен на службу в Севастополь. В 2014 году, после присоединения Крыма к России Зубрицкий перешел на службу в Вооруженные силы (ВС) России.

Он с 8 апреля находится на МКС. На Украине суд его назвал государственным предателем, дезертиром и осудил на 15 лет с конфискацией имущества.