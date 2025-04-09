Япония может передать Украине "танцующие" танки Type 74

Информационное агентство ANNA NEWS не исключает, что Токио может начать отправлять ВСУ танки Type 74, которые только в прошлом году окончательно сняты с вооружения. Первый прототип был изготовлен в конце 60-х годов, а всего до 1988 года выпущено 873 штуки.

По своим тактико-техническим характеристикам их ставят вровень с Leopard 1, но они имеют ряд особенностей, например гидропневматическую подвеску, позволяющую танку ложиться на днище, опускать переднюю или заднюю часть корпуса, крениться вправо или влево. Такие возможности часто демонстрировались на милитаристских шоу, из-за чего "семьдесят четвертый" называли танцующим.

При всех своих достоинствам эта конструкция достаточно сложна и требует квалифицированного обслуживания, с чем у вэсэушников большие проблемы.

В качестве вооружения применена 105-мм пушка, аналогичная тем, что имеются на немецких танках первого поколения и подаренных Словенией M55S. Пулеметы представлены 12,7-мм M2HB и 7,62-мм Type 74. Система управления огнем - с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Об установке тепловизионных прицелов не сообщалось.

Мощность двигателя - 750 л.с. Запас хода - 300 км. Толщина брони лобовой части корпуса - 110 мм. Экипаж - четыре человека. Боевая масса - 38000 кг.