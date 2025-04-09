ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Журавка и продолжили продвижение в сторону Локни в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Южный фронт».

«Российские войска освободили населенный пункт Журавка и продвинулись в сторону Локни в Сумской области», — говорится в сообщении.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Он также предположил, что российское командование намерено создать буферную зону на севере Украины.

Позднее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что наступление на Харьков и Сумы улучшит позицию России на переговорах.