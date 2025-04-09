Главком ВСУ Сырский обвинил во лжи газету New York Times

Газета.Ru

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил во лжи американскую газету New York Times, заявив, что издание выдумало материал о его недоверии США. Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

Главком ВСУ обвинил во лжи американскую газету
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В конце марта NYT писала, что когда в начале украинского конфликта генералы США предложили Украине помощь, они столкнулись с непониманием. Сырский якобы не хотел слушать американцев, заявив им, что это украинцы сражаются с россиянами, а не американцы, в таком случае, почему Киев должен слушать генералов США?

«Вы знаете, я многое узнал о том, что я якобы говорил и что я делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал», — заявил Сырский, комментируя слова о нем.

NYT также писала, что Сырский якобы отошел от предложения американской стороны вести атаки только на одном Артемовском направлении (украинское название Бахмут) и решил атаковать сразу на трех направлениях, из-за чего украинская армия понесла потери.

Главком подчеркнул, что каждый офицер и генерал ВСУ, участвующий в боевых действиях, знает, что эти слова о нем не соответствуют действительности.

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