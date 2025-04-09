ВСУ четыре раза за сутки нарушили «энергетическое перемирие»

Киев продолжил односторонние атаки по российской энергоинфраструктуре, ударив четыре раза за сутки по объектам в Курской, Ростовской и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

18 марта российский лидер Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

Однако, по данным российского военного ведомства, Вооруженные силы Украины в нарушение российско-американских договоренностей продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре.

«В Курской области в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители с. Большое Солдатское Большесолдатского района», - говорится в сообщении.

Также, по данным российского военного ведомства, из-за обстрела ВСУ без электричества остались и жители курских сел Камышное и Крупец. А в Запорожской области в результате атаки украинского ударного БПЛА Ботиевская ветровая электростанция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.

«В результате атаки украинского БПЛА отключена и высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе», - пояснили в Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве констатировали, что с момента объявления «энергетического перемирия» Киев даже на сутки не прекратил атаки по российским энергообъектам.