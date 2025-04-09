О подготовке вторжения ВСУ в курское приграничье знали четыре человека.

Об этом рассказал в интервью Lb.ua главком украинской армии Александр Сырский.

«Начали наступление 6 августа... Но это нуждалось в очень детальной, тщательной подготовке... как оказалось, это для некоторых был своеобразный нравственный барьер», — цитирует его ТАСС.

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Он также утверждает, что якобы до вторжения сам объезжал военных и объяснял им смысл атаки, так как даже среди командиров было много сомневающихся в этой авантюре.

Также главком ВСУ признал, что киевский режим стал получать меньше помощи от США.

Украина, по его мнению, должна мобилизовывать каждый месяц 30 тыс. человек.