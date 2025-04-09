Главком ВСУ Сырский заявил о наступлении ВС РФ в двух регионах Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Его слова приводит в своем Telegram-канале «Страна.ua».

По словам Сырского, Владимир Зеленский, ранее предупреждавший, что Россия может предпринять наступление, «абсолютно прав».

«Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», - пояснил главком ВСУ.

Он высказал мнение, что Россия стремится создать в Харьковской, Сумской, а также Черниговской, областях так называемую «буферную зону».

Напомним, что в августе 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в регионе, освободив более 1,1 тысячи квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских войск отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.

8 апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы. Один из офицеров группировки «Север» подчеркнул, что теперь есть возможность и далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области.