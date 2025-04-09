Появление так называемых миротворческих сил стран Запада на территории на определенный момент стабилизирует ситуацию для Украины, однако сложно сказать, сколько это будет продолжаться. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua.

«С военной точки зрения, конечно, наличие контингента другой страны — это дополнительная гарантия безопасности, потому что они будут гарантировать, что, по крайней мере, часть, где находятся эти войска, не будет поражена противником. Конечно, теоретически эти части не будут находиться на линии боевого столкновения. Они будут там, где минимальный уровень угрозы», — сказал Сырский.

Главком ВСУ Сырский заявил, что США сократили помощь Украине

По его словам, на определенный период это «стабилизирует ситуацию». В то же время он затруднился ответить, на какой срок это произойдет. Но, считает Сырский, появление сил Запада на территории Украины сорвет планы ВС РФ.

До этого Сырский заявил, что ВС РФ начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. По оценке военного, Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области, так называемую «буферную зону».