США сократили помощь Украине, теперь Киев преимущественно получает помощь от стран Европы.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский изданию «Левый берег».

«Помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе», — сказал военный.

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По мнению Сырского, в случае полной остановки помощи со стороны США Украине нужно будет «рассчитывать на собственные силы».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всей военной помощи Украине через несколько дней после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Соответствующее решение вступило в силу утром 4 марта. Оно распространялось на всю американскую военную технику, которая не находилась на территории республики, в том числе ожидавшую дальнейшей отправки в Польше. 11 марта помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американская сторона возобновит поставки Украине в рамках механизма экстренной военной помощи.