Разнесло на молекулы: армия России стерла с карты базу элитных «спецов» ВСУ

Московский Комсомолец

8 апреля 2025 года около 23:10 российская армия нанесла точечный удар по району садового общества имени Мичурина в Краматорске, где были размещены силы 1-го батальона 12-й бригады СпН. Целью удара стала замаскированная позиция, в которой находились различные виды техники и оборудование спецподразделений, пишет "Донбасский партизан".

Разнесло на молекулы: армия России стерла с карты базу элитных «спецов» ВСУ
© Московский Комсомолец

В результате удара уничтожен бронеавтомобиль JLTV, оснащённый спутниковой связью и цифровыми ретрансляторами. Эта потеря сильно сказалась на коммуникационных возможностях украинских войск в регионе. Кроме того, серьёзно повреждён пикап Toyota Hilux, используемый для оперативной переброски личного состава, что также затруднило передвижение подразделений.

Также был уничтожен прицепной модуль, содержащий зарядное оборудование и комплектующие для обслуживания БПЛА. Это нанесло ущерб логистической поддержке украинских сил, обеспечивающих беспилотные операции. К тому же на позиции произошла вторичная детонация боеприпасов, включая инженерные заряды и патроны для стрелкового оружия.

В результате атаки уничтожено и оборудование для управления дронами западного образца, включая навигационные станции и ретрансляционные модули. Эти потери значительно ослабляют возможности украинских сил в использовании беспилотников и дальнейших оперативных действиях в этом направлении.

Целая бригада украинских военных пропала на Белгородском направлении

9 апреля 2025 года, по информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, по территории Украины было нанесено 29 ударов. Эти атаки включают серию ударов по Харькову, Днепропетровску и других регионам страны. При этом в расчёт не включены регулярные обстрелы на линии боевого соприкосновения, которые происходят ежедневно.

Харьков, его пригороды и область стали мишенью для двенадцати ударов. Три из них пришлись на пригороды, семь — на сам город, включая две серии повторных прилётов. В результате одного из ударов пострадали Чугуевский и Изюмский районы. В то же время, в Донецкой народной республике было зафиксировано три удара по Краматорскому району, включая серию в пригороде города, а также удары по Доброполью и Славянску.

В Днепропетровской области было зафиксировано шесть атак, включая три по самому Днепропетровску (одна из которых — серия), а также удары по пригороду, Павлограду и железнодорожному узлу в Апостолово. Запорожье пострадало от одного прилёта в пригород, а Сумы — от пяти атак, все из которых произошли в Сумском районе, в том числе три — вблизи границы с Россией.

Николаев и Херсон также не обошли стороной наши дроны: в Херсоне был зафиксирован один удар по району, а в Николаеве — в направлении Баштанки.

Эксперты по обе стороны линии фронта отмечают изменения в тактике применения БПЛА. Одиночные удары чаще всего выполняются с разведывательной целью, после этого проводят анализ, решая, стоит ли добивать цель или переходить к следующей. Серии ударов направлены на ключевые объекты, такие как скопления техники и производственные мощности для беспилотных летательных аппаратов.

В то же время Запад продолжает совершенствовать свои беспилотники: активно тестируются новые виды вооружений, а также отрабатываются групповые атаки, где малые дроны используются для разведки, ударные дроны становятся основой, а высокоскоростные «летающие штабы» выполняют функцию координации операций. Эти события, наряду с изменением тактики ударов, подтверждают значительную эскалацию напряжённости на Украине, несмотря на попытки Трампа усадить противоборствующие стороны за стол переговоров.

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