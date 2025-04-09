В Пентагоне признали нехватку боеприпасов для начала войны с Китаем

Американские военные чиновники в Пентагоне признают, что армия США не располагает достаточным количеством боеприпасов в случае начала войны с Китаем.

© Lenta.ru

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Американские командиры, планирующие возможный конфликт с Китаем, все больше обеспокоены тем, что Пентагону вскоре придется переместить высокоточное оружие большой дальности со складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на Ближний Восток», — пишет издание.

Ранее в США признали нехватку тактического ядерного оружия на случай войны с Китаем.