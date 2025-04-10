ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области

ВСУ нанесли серию ударов по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в Харьковской области.

Об этом заявила уполномоченный представитель по правам человека и ребёнка в регионе Виктория Колесник-Лавинская.

«Целью атаки стал фельдшерско-акушерский пункт, где местные жители получали жизненно необходимую медицинскую помощь», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее военнослужащие 89-го гвардейского инженерно-сапёрного полка группировки войск «Север» в ходе разминирования в курском приграничье нашли и обезвредили мину производства стран НАТО и неразорвавшийся FPV-дрон.