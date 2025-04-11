Сырский проговорился о положении дел в Вооруженных силах Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский проговорился о необходимости ежемесячной мобилизации 30 тысяч человек. Об этом пишет kp.ru.

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"Сырский проговорился уже вчистую, начав сравнивать положение дел в ВСУ и в российской армии. Он рассказал, что ТЦК [территориальным центрам комплектования] необходимо отлавливать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц", - говорится в публикации.

9 апреля Сырский заявил, что украинским вооруженным силам необходимо использовать цифровизацию для призыва 30 тысяч новобранцев в месяц. По его словам, когда "процесс оцифрован", власти будут знать местонахождение граждан. До этого командование Сухопутных сил ВСУ заявило, что более 70% сотрудников ТЦК проходили службу на фронте.

Оставшаяся часть сотрудников ТЦК являются гражданскими специалистами. С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.