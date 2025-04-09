Глава Северной Осетии раскрыл подробности о попытке атаки дронов ВСУ

На некоторых беспилотниках, которые пытались атаковать Моздокский район Северной Осетии, не разорвались боевые заряды.

Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте», — предупредил Меняйло.

По его словам, жители Моздокского района могут услышать звуки разорвавшихся боеприпасов. Глава республики обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает.