Целая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесследно пропала на Белгородском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале «Фронтовая птичка».

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Несколько военкоров отметили, что исчезла 141-я бригада украинской армии. Некоторые же утверждают, что на самом деле бойцы были уничтожены.

— Зеля (украинский лидер Владимир Зеленский. — прим. «ВМ») в тупую бросает людей на убой. Остановите душегуба, — утверждают в посте.

141-я отдельная механизированная бригада ВСУ начал функционировать в рядах армии противника еще в феврале 2023 года. По данным некоторых иностранных СМИ, несмотря на статус механизированной, бригада практически не получала танки и другую тяжелую технику.

Тем временем российская группировка войск «Север» начала штурмовать два последних населенных пункта в Курской области, контроль над которыми все еще находится у противника. Уточняется, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) зачищают село Горналь и хутор Олешня.

В данный момент у границы Белгородской области также идут ожесточенные бои ВС РФ с подразделениями ВСУ.