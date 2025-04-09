В приграничных районах Белгородской области без вести пропала 141-ая бригада Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Товарищи сообщают, что в Краснояружском приграничье «пропали без вести» все военнослужащие 141-й бригады ВСУ», - написал автор канала.

Он выразил уверенность, что военнослужащие были убиты, подчеркнув, что Владимир Зеленский «отправляет людей на убой».

При этом, по данным Forbes, эта бригада была создана в начале июня 2023 года и впервые о ней стало известно во время боев за Работино. Бригада объединяет шесть стрелковых батальонов, в каждом из которых, вероятно, насчитывается несколько сотен солдат. При этом она «прежде всего пехотная», утверждало издание.

Ранее источник группировки «Север» ВС России рассказал, что половина солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии числится пропавшими без вести в Курской области. Согласно спискам потерь 82-й бригады ВСУ, пропавшими считаются не менее 600 военных. При этом фактически в боевых действиях участвовало всего 1100 военнослужащих: три батальона и разведывательное подразделение.