КНР сочла безответственными заявления об участии китайцев в конфликте на Украине

МИД КНР назвал безответственными заявления об участии своих граждан в конфликте на Украине.

"Китай советует соответствующим сторонам правильно и четко понимать роль КНР [в украинском конфликте], а не делать безответственные высказывания", - сказал на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь.

Накануне в МИД КНР заявили, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, власти страны требуют от граждан избегать вовлеченности в боевые действия. Ранее на Украине начали распространять информацию о якобы участии граждан КНР в боях.