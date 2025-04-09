Наступательные действия российской армии на всех фронтах становятся всё более интенсивными, сообщает CNN, опираясь на сообщения украинских офицеров в соцсетях, данные Генштаба ВСУ и свидетельства солдат, с которыми общались журналисты. Эти события развиваются на фоне переговоров между Россией и США, в ходе которых Вашингтон надеется на постепенное сокращение боевых действий в Украине.

В последние 10 дней российские войска активизировались в районе Покровска, усиливая свои позиции и перебрасывая дополнительные силы и технику для будущих наступлений. Однако, с учётом того, что сам Покровск хорошо укреплён, основные усилия российских сил могут быть направлены не на него, а на другие цели, как, например, населённый пункт Новопавловка в Днепропетровской области. Согласно данным DeepState, бои уже идут в 6 км от границы области, а местные жители начинают эвакуироваться, как сообщает CNN, ссылаясь на информацию от представителей Днепропетровской области.

Российская армия также добилась значительных успехов в последние недели на территории Луганской области, особенно к северу от города Лиман, являющегося важным железнодорожным узлом и логистической базой для украинских войск. Обострение ситуации на всей линии фронта с 23 марта подтверждается сводками Генштаба Украины. До этого момента среднее количество боевых столкновений в марте составляло около 140 в день (за исключением 11 марта), но с тех пор эта цифра увеличилась до примерно 180 столкновений ежедневно, что представляет собой рост на 30%, сообщает CNN. Эти данные также касаются ситуации в Курской области.

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На днях российские войска освободили Гуево в Курской области, что было официально подтверждено Министерством обороны России. Ведется эвакуация мирных жителей с освобожденных территорий. Противник продолжает сохранять свои позиции в районах Олешни и Горнали, где уже сообщают о боях внутри населённых пунктов. Однако кадров объективного контроля по этим событиям пока недостаточно. В самой широкой части зона контроля противника не превышает 4 км. С учётом отсутствия сплошной обороны и фрагментарного сопротивления ВСУ, эта цифра может быть ещё меньше.

На Сумском направлении российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника. После ожесточённых боёв за Басовку, российские силы вступили в бои у Локни в Сумской области. Следующей целью является Юнаковка, через которую ранее осуществлялось снабжение группировки ВСУ в Курской области. Также продолжаются столкновения возле населённых пунктов Журавка, Веселовка и Владимировка. Противник не прекращает контратаки, но ему не удаётся выбить российские войска с занимаемых позиций.

Вопрос о перемирии не обсуждается и в высших эшелонах власти на Украине. После короткого "прощупывания" российской ПВО вечером, ночью и утром ВСУ провели массированное нападение на российские регионы. Зафиксировано уничтожение 164 вражеских БПЛА самолетного типа, сбитых в различных регионах. Из них 67 дронов были сбиты над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Северной Осетией, 11 — над Воронежской областью, и 10 — над Курской областью. Также 5 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, 4 — над Оренбургской областью, 3 — над Крымом, по 2 — над Пензенской и Нижегородской областями, и по одному — над Саратовской и Орловской областями, а также над Ставропольским краем. Помимо этого, семь дронов были перехвачены в воздушном пространстве над Азовским морем, а шесть — над Черным морем.