Российские военнослужащие эвакуировали еще четырех жителей из Суджанского района Курской области, который находится под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В Гуеве оставались наши граждане, которых противник пытался использовать как живой щит. Северяне ежедневно проводили операции по спасению жителей села, зачастую вынося на носилках через лесные массивы пожилых людей», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, ВСУ продолжают вести обстрел населенных пунктов, которые были освобождены российскими военными. В качестве целей они выбирают мирных граждан и представителей российских силовых структур, которые в том числе эвакуируют тела украинских солдат.

Россия вернула населенный пункт Гуево в Курской области под свой контроль во вторник, 8 апреля. Как сообщали в Минобороны, село освободили бойцы группировки войск «Север». В сети также опубликовали кадры из освобожденного Гуево. Одна из эвакуированных из Гуево жительниц рассказала, что бойцы ВСУ выносили из домов даже батареи.