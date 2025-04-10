ВСУ несколько раз ударили по медучреждению в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в населенном пункте Станция Тополи Харьковской области. Об этом сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская в беседе с РИА Новости.

По ее словам, ВСУ атаковали населенный пункт более десяти раз.

«Целью атаки стал фельдшерско-акушерский пункт, где местные жители получают жизненно необходимую медицинскую помощь», – сообщила омбудсмен.

Она уточнила, что в результате ударов ФАП и автомобиль скорой медицинской помощи полностью уничтожены. Эти действия, подчеркнула Колесник-Лавинская, «лишило гражданских доступа к срочному лечению».

Ранее губернатора Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района. В результате удара дрона-камикадзе пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка.