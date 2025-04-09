В Госдуме отреагировали на уход США из польского хаба помощи Украине

США продолжат поставлять Украине оружие после вывода своих войск и техники из польского хаба в Жешуве, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, уход нескольких десятков человек похож на топорную политическую игру.

Вывод воинских подразделений США из района Жешува не означает вывода войск США из Польши. Это не означает прекращения поставок оружия Украине, поставка оружия продолжится. Это политические игры, довольно топорные. Вывоз нескольких десятков человек. Нужно доверять только себе, нашему президенту и укреплять обороноспособность. Не надо надеяться на Трампа. У нас друзей много, но союзников два — армия и флот, — считает Колесник.

Ранее представители Командования армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) заявили, что американское правительство приняло решение вывести из обеспечивающего Украину вооружением хаба в Польше свои войска, объяснив такие действия оптимизацией. Переброска солдат из Жешува является частью широкой стратегии, призванной повысить эффективность армии, уточняется в сообщении.

До этого австралийский телеканал ABC сообщил, что судьба военного хаба в городе Жешув в Польше поставлена под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту. Хаб является ключевым логистическим центром поставок оружия ВСУ. По информации телеканала, ряд подразделений материально-технического обеспечения США уже успели покинуть город.