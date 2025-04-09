Что скрывает вывод войск из Жешува: неожиданный ход США и его последствия для СВО

С территории логистического узла в польском Жешуве-Ясенке, ранее задействованного для переброски вооружений в зону конфликта на Украине, Соединённые Штаты начали выводить как военную технику, так и персонал. Контроль над координацией этого объекта остаётся за польской стороной при участии НАТО. Причина свертывания проста: необходимости в экстренных поставках из запасов армии больше нет. Те грузы, которые ещё предстоит передать по заключённым ранее контрактам, удобнее доставлять заранее — по морским путям и железной дороге, а не эксплуатировать дорогостоящую воздушную логистику.

© Московский Комсомолец

Военный блогер под псевдонимом «Старше Эдды» делает вывод: команда Трампа, судя по всему, не собирается в ближайшее время возобновлять поставки вооружений с оперативной срочностью. Если бы подобные планы существовали, американцы не стали бы торопиться с выводом своих подразделений и техники из ключевого хаба.

Фактически Украина остаётся с тем, что было согласовано при Байдене: это долгосрочные контракты, выполнение которых займёт месяцы. Остальное ей предстоит выцарапывать из европейских запасов. При этом реальный дефицит особенно в артиллерийском и ПВО-сегменте даст о себе знать уже в скором времени. Быстро докупить необходимое на открытом рынке не получится — даже если Брюссель захочет щедро вложиться, время будет работать против Киева.

По мнению аналитиков «Военной хроники», вывод американских войск и техники из Жешува не означает завершения их участия в конфликте, а скорее переход к новой модели организации поставок, что требует особого внимания. Этот шаг, скорее всего, обозначает не уменьшение американского вклада, а его перераспределение.

С 2022 года Жешув исполнял роль своего рода шокового клапана, через который на Украину поступали критически важные поставки: от ПЗРК до ATACMS. Военные грузовики C-17 и C-130 разгружались почти непрерывно, обеспечивая бесперебойный поток военной помощи. Однако теперь, как считают эксперты, США передают ответственность за подобную "ручную" логистику Европе, оставляя за собой длинные цепочки поставок через морские маршруты и транзитные страны, такие как Германия.

Этот шаг не следует воспринимать как выход Америки из войны, а скорее как её оптимизацию. По всей видимости, США нацелены на укрепление своих стратегических позиций, включая перевооружение своих складов и усиление оборонных мощностей для будущих конфликтов, а также поддержание текущей военной операции на длительный срок.

Теперь задача США — не просто устранять краткосрочные пробелы в обороне Украины, а обеспечивать её устойчивую поддержку на длительный срок и в массовом масштабе. Это уже не экстренная помощь, а система постоянной, планомерной поддержки, которая функционирует как капельница. При этом, если ситуация изменится, американцы всегда смогут вернуться в полном объёме, и не только в Жешув — на границе Польши и Украины есть достаточно аэродромов для масштабных операций, утверждают эксперты.

Для НАТО контроль над Жешувом становится тестом на способность не только морально поддерживать Украину, но и обеспечивать её логистически и технически. Европа теперь должна не просто быть донором, но и оператором всего, что раньше контролировалось исключительно Вашингтоном. Этот процесс станет настоящим испытанием для эффективности и координации внутри альянса, а также для его способности работать без американского руководства.

С российской точки зрения, этот шаг означает, что логистическая линия фронта перемещается: если раньше она проходила от Жешува к Львову, то теперь она растягивается по всей Восточной и Центральной Европе. Это не только создаёт новые уязвимости, но и усложняет процесс отслеживания и анализа объёмов поставок, что делает ситуацию более неопределённой и трудной для контроля.