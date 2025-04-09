Назван тип беспилотников ВСУ, атаковавших российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область дроном-камикадзе собственного производства — R15. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Беспилотник запускается с помощью катапульты. R15 способен пролететь до 700 километров с боевой нагрузкой до 3 кг взрывчатки.

Один из таких застрял в бельевых веревках во время атаки города Аксай — из-за него пришлось эвакуировать жильцов. Как рассказывал ранее в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. Людей направили в пункт временного размещения.

Напомним, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 158 беспилотников. В частности, 67 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, а еще 29 — над территорией Ростовской области.