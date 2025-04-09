Украинский дрон попытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что российские средства ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в регионе.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области», — указал глава региона.

Он уточнил, что жертв и разрушений в результате нападения нет.

Ранее сообщалось, что силы ПВО с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолётного типа над регионами России.