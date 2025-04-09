Северную Осетию атаковали беспилотники. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятнадцать дронов в Моздокском районе. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на территории республики объявлена опасность атаки беспилотников.

Ранее дроны попытались ударить по Ростовской области. В двух городах региона — Каменске-Шахтинском и Таганроге — прогремели взрывы. В Минобороны России сообщили об уничтожении четырех беспилотников над территорией региона.

Также стало известно о падении дрона в городе Аксае. Он застрял в бельевых веревках в многоквартирном доме, жильцов эвакуировали из-за угрозы возможной детонации.