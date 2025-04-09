Россиянка дозвонилась на телефон оставшегося в Судже сына и услышала чужой голос

Жительница Суджи Курской области Татьяна Пономарева дозвонилась до сына, оставшегося в городе во время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ), и услышала чужой голос. О том, как его телефоном завладел незнакомец, женщина рассказала «Ленте.ру».

По словам россиянки, она до сих пор не может простить себе, что не уговорила сына выехать вместе с ней из города. Пономарева рассказала, что с августа не получала от сына вестей и лишь слышала от военных, что тот якобы все время жил в подвале дома.

Лишь 17 марта, когда у мужчины был день рождения, номер телефона сына высветился онлайн в мессенджере. «У меня начался стресс от радости. (...) Я просила, умоляла хоть что-то сказать. Он был в сети, но молчал», — вспомнила Татьяна Пономарева. Когда же до сына удалось дозвониться, в трубке раздался чужой голос.

Мужчина, завладевший телефоном сына Пономоревой, ответил на вопросы семьи о его судьбе, но информация, которую он давал, была противоречивой.

Сначала он говорил, что видел его (сына) в подвале, потом, что возле газовой трубы во время операции «Труба», когда военные вылезали из нее Татьяна Пономарева

Незадолго до публикации материала «Ленты.ру» россиянке сообщили, что ее сына нашли 28 марта с простреленной головой. Пономарева сдала биоматериал для опознания по ДНК. Результаты будут после 20 апреля.

Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск 13 марта. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ