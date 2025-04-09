ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области

Расчёт разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил гаубицу иностранного производства в Запорожской области и скорректировал её поражение «Ланцетами».

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, оператор разведывательного БПЛА обнаружил гаубицу на удалении около 30 км. Отмечается, что она была замаскирована и в определённое время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области.

«Как только цель была обнаружена, её координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на её уничтожение барражирующими боеприпасами «Ланцет», — заявили в министерстве.

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