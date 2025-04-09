Сапер "Уфа" назвал особенности разминирования полей Донбасса

Военные инженеры - уникальный род войск. Они опережают авангард и замыкают арьергард. Им приходится упреждать предстоящие боевые действия, и им же доверено действовать после завершения боестолкновений. Ведь одна из задач инженерных войск - проводить разминирование местности, где шли бои. Командир взвода с позывным "Уфа" из состава отдельного инженерно-саперного батальона 20-й гвардейской мотострелковой дивизии вместе со своими подчиненными проводит разминирование участков местности в ДНР.

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Земная твердь в многочисленных "шрамах", оставленных бесчисленным количеством атак и контрнаступов. Искромсанные металлом деревья над опустевшими блиндажами и траншеями. Тут и там разбросанные фрагменты военной техники, изорванной в клочья и ставшей иллюстрацией кровопролитных боев. Так выглядит большинство давно уже не обрабатываемых донбасских сельскохозяйственных полей, которые позже превратились в поля сражений.

Почва, словно израненное тело, все еще носит в себе металл. Он разный - от безобидных осколков до грозных неразорвавшихся боеприпасов. Выпустившие их солдаты уже покинули эти края либо остались здесь навечно. Но смертельно опасная память о них притаилась на поверхности и внутри почвы. Гектары грунта, что кулебяка: мины, снаряды и их "дальняя родня" лежат, порой, в несколько слоев. По словам "Уфы", ассортимент такой, словно попал на крупный склад инженерных боеприпасов.

"Находили многое: противотанковые и противопехотные мины, различные артиллерийские боеприпасы, суббоеприпасы от "кассет". Многое в земле, не меньше - снаружи", - рассказывает военный инженер.

Особенно много противотанковых мин ТМ-62М, противопехотных ПМД-6 (так называемых - "коробочек") и ПФМ-1 (печально известных "лепестков"). Им составляют компанию и так называемые "колокольчики" (НАТОвские кассетные противопехотные мины). А еще всякое разное на растяжках. Как правило, давно известные саперам советские разработки: предназначенная для уничтожения пехоты мина направленного действия МОН-50 и ОЗМ-72 (заградительная выпрыгивающая мина кругового поражения).

Вместе со своими подчиненными офицер работает там, где еще не так давно шли ожесточенные бои. Это кураховское направление. Локация говорит сама за себя. Неприятель загодя выстроил здесь мощную оборонительную систему. А куда в ней без инженерных заграждений. В первую очередь, минно-взрывных.

"Вон на том краю леса у противника был серьезный опорный пункт. И минные поля он ставил. Размещал хаотично, без какой-либо системы. Поэтому работать непросто. Через каждые 40-50 минут приходится делать остановку - глаз, как говорится, "замыливается", - рассказывает "Уфа".

А ошибки в таком деле дорого обходятся. Раз за разом саперы обнаруживают боеприпасы. Особенно опасны для человека противопехотные, которых здесь бесчисленно: "лепестки", "коробочки", "колокольчики". На растяжку неприятель ставил не только МОН-50, но даже более мощную МОН-90. Ну, и, куда же на возможных маршрутах продвижения наших подразделений без уже названных ПМД-6 и ОЗМ-72.

Снег уже сошел. Но, прижавшись к земле, пожухлая прошлогодняя трава лучше любой масксети скрывает то, что под ней. "Противопехотки" рассмотреть просто нереально. А полагаться лишь на миноискатель не приходится - большинство из приборов сходит с ума от обилия металла. Работать сложно и опасно. Поэтому вначале приходится проводить соответствующую подготовку: из садового опрыскивателя смесь бензина и солярки в нужных пропорциях разбрызгивается у кромки поля. И поджигается. Иногда огонь не только обнажает почву, но и уничтожает ряд смертоносного металла. Те же "тээмки", если осколки сделали в них отверстия, попросту выгорают.

"Но от высокой температуры часть боеприпасов детонирует. Поэтому строго соблюдаем требования безопасности", - комментирует "Уфа".

Лучшая защита для саперов - безопасное расстояние. Совсем хорошо - использовать укрытие. Строить бункер времени нет, но для этого неплохо подходят складки местности и блиндажи, хозяева которых навсегда сменили "прописку".

И все же каждый шаг для сапера - это шаг в неизвестность. А встреча с инженерным боеприпасом - игра со смертью. Мало того, что любая найденная на месте боев мина или снаряд априори опасна, нужно не забывать о подлости врага. Противотанковую ТМ-62М хорошо видно. Но это полдела. Нужно ее не только обнаружить, но и убедиться, что она не опасна. Приходится каждую сдергивать с места "кошкой" (саперным инструментом). Ведь периодически под одной миной (противотанковой) скрывается другая (противопехотная). Пропусти такой "дуэт" - неприятностей потом не оберешься.

То и дело попадаются инженерные боеприпасы "Made in…". Находили югославские штырьевые TMRP-6, предназначенные для минирования местности от танков и бронетехники противника. Изначально - это разработка конструкторов Швеции. Впрочем, подчиненные "Уфы" находили и полноценные шведские изделия - противотанковую "M/52В".

Саперы работают по принципу гуманитарного разминирования - сначала пробиваются тропинки для перемещения вглубь минных полей, а затем проводится сплошная очистка местности. Сегодня демилитаризованная местность может быть использована для дальнейшего продвижения нашей техники и использования этих "квадратов" для перемещения выходящей на работу артиллерии или обустройства позиций мобильных зенитных комплексов и систем. А уже скоро очищенные от смертоносного металла территории заживут полноценной мирной жизнью - здесь снова заколосится пшеница и взойдут овощные культуры.