На Украине сообщили о необходимости сделать трудный выбор

Lenta.ruиещё 1

Украина стоит перед трудным выбором: заплатить всем сразу или исчезнуть с карты. На это в своем Telegram-канале Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

На Украине сообщили о необходимости сделать трудный выбор
© Lenta.ru

Он отметил, что страна оказалась загнана в угол в результате действий президента Владимира Зеленского. По словам политика, теперь у Киева есть лишь два варианта: либо выплатить контрибуции США и России, либо Украина перестанет существовать.

«Уникальность ситуации, до которой Зеленский довел страну, в том, что она заплатит всем. Это одновременно и проигрыш в войне, и доведение страны до банкротства», — заключил он.

Ранее Дубинский заявил, что Украину может спасти только полная перезагрузка политической системы. По его мнению, необходимо упразднить должность президента.

Военные новости
Александр Дубинский
Владимир Зеленский
Верховная Рада
Киев
Соединенные Штаты
Украина