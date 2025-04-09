Бусаргин: в Саратовкой области локально работают системы оповещения

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе локально в местах возможной угрозы БПЛА работают системы оповещения.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА... Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он в Telegram-канале.

Ранее ВСУ атаковали линию «Курская АЭС — Металлургическая».

Также сообщалось, что российские силы ПВО за 15 минут уничтожили пять украинских беспилотников над Ростовской областью и акваторией Азовского моря.