В Эстонии рассказали о планах строительства «стены дронов» на границе с Россией

Эстония не расстается с идеей возведения «стены дронов» на границе с Россией после того, как не смогла получить от Евросоюза финансирование. В департаменте полиции и погранохраны страны заявили, что это не помешает планам по реализации проекта, пишет издание Err.

Так, эксперт по развитию Департамента полиции и погранохраны Ханна Хейер указала, что отказ ЕС «не окажет существенного влияния».

«Мы постоянно ищем различные возможности финансирования», — объяснила она.

Хейер заявила о наличии двух внешних фондов для разработки возможностей обнаружения и противодействия дронам, а также средств из госбюджета в размере 17 миллионов евро до конца 2027 года.