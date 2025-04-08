В Эстонии рассказали о планах строительства «стены дронов» на границе с Россией
Эстония не расстается с идеей возведения «стены дронов» на границе с Россией после того, как не смогла получить от Евросоюза финансирование. В департаменте полиции и погранохраны страны заявили, что это не помешает планам по реализации проекта, пишет издание Err.
Так, эксперт по развитию Департамента полиции и погранохраны Ханна Хейер указала, что отказ ЕС «не окажет существенного влияния».
«Мы постоянно ищем различные возможности финансирования», — объяснила она.
Хейер заявила о наличии двух внешних фондов для разработки возможностей обнаружения и противодействия дронам, а также средств из госбюджета в размере 17 миллионов евро до конца 2027 года.
«Мы продолжим антидроновый проект, как и планировалось», — добавила она.