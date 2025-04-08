Силы ПВО за 15 минут сбили еще пять украинских беспилотников

ТК «Звезда»

Российские военнослужащие перехватили еще пять беспилотников над территорией страны. Минобороны РФ сообщило, что четыре летательных объекта сбили над Ростовской областью и один над Азовским морем.

Силы ПВО за 15 минут сбили еще пять украинских беспилотников
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Все вражеские объекты уничтожены во временном промежутке с 22:00 до 22:15 по московскому времени. Как отметили в пресс-службе военного ведомства, все беспилотники были самолетного типа.

Напомним, в период с 17:15 до 19:15 средства ПВО отразили атаку семи вражеских дронов. Три из них упали на территории Воронежской области, по два - в Белгородской области и в акватории Черного моря возле берегов Крыма.

Через пять минут, с 19:20 до 21:15 уничтожены 10 украинских беспилотников самолетного типа над Черным морем, Воронежской и Пензенской областями, а также Крымом.

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Николай Баранов
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