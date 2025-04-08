Силы ПВО за 15 минут сбили еще пять украинских беспилотников

Российские военнослужащие перехватили еще пять беспилотников над территорией страны. Минобороны РФ сообщило, что четыре летательных объекта сбили над Ростовской областью и один над Азовским морем.

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Все вражеские объекты уничтожены во временном промежутке с 22:00 до 22:15 по московскому времени. Как отметили в пресс-службе военного ведомства, все беспилотники были самолетного типа.

Напомним, в период с 17:15 до 19:15 средства ПВО отразили атаку семи вражеских дронов. Три из них упали на территории Воронежской области, по два - в Белгородской области и в акватории Черного моря возле берегов Крыма.

Через пять минут, с 19:20 до 21:15 уничтожены 10 украинских беспилотников самолетного типа над Черным морем, Воронежской и Пензенской областями, а также Крымом.