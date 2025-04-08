Главком НАТО в Европе призвал США сохранить усиленную группировку войск в ЕС
Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи назвал стратегические преимущества России и призвал США сохранить усиленную группировку войск в ЕС.
В числе преимуществ России он выделил ядерный арсенал и численность вооружённых сил.
Каволи отметил, что наращивание мощностей российской армией представляет собой «серьёзный вызов» для Североатлантического альянса.
Ранее Каволи сообщил, что Европа запросила размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса.