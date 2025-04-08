Главком НАТО в Европе призвал США сохранить усиленную группировку войск в ЕС

RT на русском

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи назвал стратегические преимущества России и призвал США сохранить усиленную группировку войск в ЕС.

Главком НАТО в Европе призвал США сохранить усиленную группировку войск в ЕС
©  Council on Foreign Relations
«Я советую сохранить нынешнее положение сил», — приводит Sky News слова Каволи.

В числе преимуществ России он выделил ядерный арсенал и численность вооружённых сил.

Каволи отметил, что наращивание мощностей российской армией представляет собой «серьёзный вызов» для Североатлантического альянса.

Ранее Каволи сообщил, что Европа запросила размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса.

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