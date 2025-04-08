Госдеп прокомментировал информацию о китайцах в плену ВСУ

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс прокомментировала информацию о попадании двух китайских солдат в украинский плен. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

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«Мы знаем о сообщении о том, что Украина захватила двух китайских граждан, воюющих на стороне России в Украине. Китай – основной союзник России в войне в Украине», — сказала она.

Брюс также подчеркнула, данная информация вызывает серьезное беспокойство.

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