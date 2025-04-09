Рисовавшая кровью картины о «жесткости ВС РФ» украинка погибла в зоне СВО

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Военная Вооруженных сил Украины (ВСУ) Маргарита Половинко, которая была известна общественности своими картинами о российских бойцах, погибла в зоне специальной военной операции (СВО). Такую информацию сообщили в Telegram-канале «Военндело».

Девушка родилась 24 марта 1994 года в Кривом Роге. Украинка продолжительное время занималась изобразительным искусством — основными ее работами были картины о «жестокости российских военных».

В ее коллекции есть произведения, которые она намеренно оформляла кровью. Половинко вступила в националистическую 3-ю штурмовую бригаду, в составе которой и погибла, говорится в публикации.

Недавно в Сети появилась информация, что вступивший в ряды ВСУ режиссер Виталий Кокошко был ликвидирован российскими военными в зоне СВО. Постановщик был собственником студии «Кинограф», а после стал воевать в составе национальной армии Украины.

При этом с российской стороны недавно также погиб художник. Он был родом из Коми, его звали Юрий Чикарин, 61 год. Мужчина сражался на передовой в составе мотострелковой роты 165-го резервного батальона 346-го мотострелкового полка, куда его направили после заключения контракта с Минобороны в конце 2024 года. Боец погиб 23 февраля.