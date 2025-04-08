Американский генерал выступил против вывода войск из Европы

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск с континента. Об этом сообщает Politico.

На слушаниях комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Каволи отметил, что «последовательно рекомендовал» сохранять то же военное присутствие с начала конфликта на Украине.

«Я советую сохранять такую численность войск, которая есть сейчас», – подчеркнул он.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских лидеров чаще смотреть телевизор и прислушиваться к высшему руководству США, комментируя дискуссии о том, что Вашингтон якобы может покинуть Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что США твердо привержены НАТО и пятой статье договора организации о коллективной обороне.

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что европейские союзники США в НАТО должны иметь «четкую дорожную карту» на случай вывода американских войск из Европы, чтобы избежать нападения России.