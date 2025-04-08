Экипаж самолёта-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker 62-3568 ВВС США был вынужден срочно прервать взлёт из-за неисправности двигателя №1. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, инцидент произошел 29 марта в штате Джорджия.

Boeing KC-135 Stratotanker — американский реактивный четырёхдвигательный специализированный многофункциональный военно-транспортный самолёт/самолёт-заправщик.

Был разработан для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков B-52. Первый серийный KC-135, созданный на базе Boeing 367-80, взлетел 31 августа 1956 года. Эксплуатация предполагается до 2040 года.

В общей сложности, в период с 1956 по 2025 год было потеряно 79 самолетов этого типа.

В частности, 27 июня 1958 года KC-135A при взлёте потерял скорость и упал на землю. Закрылки были выпущены в посадочное положение (40°), создав повышенное аэродинамическое сопротивление.

30 апреля RC-135 (разведывательная модификация) прекратил взлет из-за пожара, к которому привела утечка в кислородной системе.