В НАТО рассказали, на какую сумму Европа заказала у США вооружения

С начала полномасштабного кризиса на Украине продажи американских вооружений выросли на 600%, а объем заказов со стороны Европы достиг $265 млрд. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, его слова приводит ТАСС.

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Он подчеркнул, что самым простым способом для союзников обеспечить совместимость различных систем вооружений являются их закупки у Соединенных Штатов.

«Сейчас имеется 4 тыс. заявок на продажу на сумму $265 млрд. Страны Европы выстроились очередь, чтобы осуществить закупки у США как производителя оружия», — сказал Каволи.

Также Каволи заявил, что усиление российской армии будет являться вызовом для НАТО. Он отметил, что РФ в данный момент находится на пути увеличения численности своих Вооруженных сил и создания новых командований, особенно в сухопутных войсках.

До этого генсекретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия сохранит статус долгосрочной угрозы для альянса, даже после завершения конфликта в Украине.