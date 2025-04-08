В НАТО назвали усиление российской армии вызовом

Усиление российской армии будет являться вызовом для НАТО. Об этом на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, сколько усилий они смогут вложить в это после войны. Во многом это зависит от того, как закончится военный конфликт, но эта программа модернизации направлена на то, чтобы бросить вызов НАТО на границах альянса», — сказал он.

Каволи отметил, что РФ в данный момент находится на пути увеличения численности своих Вооруженных сил и создания новых командований, особенно в сухопутных войсках.

До этого генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия сохранит статус долгосрочной угрозы для альянса, даже после завершения конфликта в Украине. Он охарактеризовал конфликт на Украине как глобальный, указав на поддержку России со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.